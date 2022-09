Steve Bannon, ex-topadviseur Donald Trump, wordt aangeklaagd wegens fraude

Steve Bannon, voormalig topadviseur van Amerikaans ex-president Donald Trump, moet zich donderdag melden bij het gerecht in New York. Hij zal er aangeklaagd worden wegens fraude. Dat berichtten Amerikaanse media. Bannon wordt verdacht van gesjoemel met fondsen die gedoneerd waren voor de bouw van een muur tussen de Verenigde Staten en Mexico.

De Amerikaanse pers kreeg niet meer informatie over de inhoud van de aanklacht, maar volgens The Washington Post, CNBC en CNN gaat het om dezelfde zaak die Bannon in 2020 al een eerste aanklacht wegens financiële fraude opleverde. De voormalige adviseur van het Witte Huis werd in augustus 2020 zelfs opgepakt.

Hij zou samen met drie anderen een deel van de 25 miljoen dollar hebben verduisterd die was gedoneerd om een muur te bouwen tussen de VS en Mexico, een belofte uit de verkiezingscampagne van Donald Trump. Bannon werd echter nooit veroordeeld, omdat Trump hem gratie verleende. Dat gebeurde op 19 januari 2021, een dag voordat hij het Witte Huis overliet aan zijn opvolger Joe Biden.