Recordzomer voor zonne-energie in Europa en België

Van mei tot en met augustus werd 99,4 TWh elektriciteit opgewekt met zonne-energie, wat volgens de berekeningen van de denktank een stijging van 28 procent betekent in vergelijking met dezelfde periode in 2021. Fotovoltaïsche energie was dus goed voor 12,2 procent van de totale elektriciteitsproductie in de EU, zelfs meer dan wind (11,7 procent) en waterkracht (11 procent) en een paar procentpunten achter steenkool (16,5 procent).

De gunstige weersomstandigheden kunnen de recordproductie gedeeltelijk verklaren, maar het is vooral de toename van de geïnstalleerde capaciteit (+15 procent in een jaar) die de groei van de productie aanzwengelt.

29 miljard

De denktank heeft berekend dat dankzij deze recordproductie van fotovoltaïsche energie in de EU 20 miljard kubieke meter gas, met een geschatte waarde van 29 miljard euro, kon worden bespaard.

Volgens Ember hebben 18 Europese landen de afgelopen maanden hun productierecords voor zonne-energie verbroken: ook België met een aandeel van 12,8 procent, dat iets hoger ligt dan het EU-gemiddelde (12,2 procent).

Record na record

De Belgische hoogspanningsnetbeheerder Elia van zijn kant bevestigt dat het aandeel van zonne-energie in de energiemix record na record breekt. In juli bereikte het aandeel van zonne-energie in de Belgische energiemix 15 procent, een niveau dat nog nooit eerder was bereikt. Volgens Elia “wijst alles erop dat 2022 een recordjaar wordt voor de productie van elektriciteit door zonnepanelen”, dankzij een combinatie van goed weer en een toename van de geïnstalleerde capaciteit (meer dan 20 procent ten opzichte van 2021).

Ondanks de toename van het gebruik van fotovoltaïsche energie in de EU is Ember van mening dat het tempo van de invoering van deze hernieuwbare energie momenteel nog te laag ligt om de hoop te koesteren dat de stijging van de mondiale temperatuur tot 1,5 graden beperkt kan blijven, zoals gevraagd in de klimaatakkoorden van Parijs.