Na 22 jaar breekt Christoff met manager en ex-schoonbroer, zus Lindsay neemt over: “Zij bepaalt voortaan mijn agenda”

Bert Berteloot is na 22 jaar niet langer de manager van zanger Christoff (46). De samenwerking tussen de twee is na bijna een kwarteeuw stopgezet, meldt Het Laatste Nieuws. Het is Lindsay, de zus van de zanger, die voortaan zijn belangen behartigt.

Berteloot was naast de ex-schoonbroer van Christoff ook meer dan twee decennia lang zijn manager. Maar nu stopt het, zegt de zanger in Het Laatste Nieuws. “Ik heb fantastische jaren beleefd met Bert, maar ik ben 46 geworden en was altijd afhankelijk van anderen. Nu wil ik mijn leven in eigen handen nemen.”

Zijn manager is voortaan zijn zus Lindsay. “Geen beter team dan familie, nietwaar?” En de timing zat goed. Lindsay wil graag iets minder optreden, dus gaan we mijn zaken voortaan samen doen.”