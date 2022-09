Greg Van Avermaet was één van de laatste trainingspartners van Evenepoel voor de Vuelta: “Ik las al in zijn gedachten dat Remco meer wou dan ritwinst”

Van Avermaet geniet intussen van Evenepoel in deze Ronde van Spanje en dat stopt hij zeker niet onder stoelen of banken. “Het is leuk om hem bezig te zien. Ik wist wel dat zijn ambities hoog lagen. Dat had ik tijdens die training in Spanje al gemerkt. Hij heeft dat nog goed verstopt toen de Vuelta begon. Hij liet uitschijnen voor ritwinst te gaan en dan meer specifiek in die tijdrit om dan te zien hoe ver hij kon komen. Dat heeft hij goed aangepakt, maar ik kon in Spanje al in zijn gedachten lezen dat hij met veel meer bezig was dan alleen ritwinst.”

Van Avermaet had met zijn ervaring en métier al van in het begin in de smiezen dat Evenepoel wel wat teweeg zou brengen. “Hij verrast me eigenlijk niet. Van het moment dat hij overkwam naar de profs en ik er een eerste keer mee gekoerst had, wist ik al dat hij een speciale was. Er hebben er nog niet veel op zo’n manier de overstap gemaakt. Het is natuurlijk afwachten hoe iemand zich ontwikkelt. Snel met de fiets kunnen rijden is één ding, maar het ook echt waarmaken, is nog een ander paar mouwen. We wisten intussen al dat hij het in eendagskoersen kan, nu doet hij dit.”

Van Avermaet verwacht dat Evenepoel de klus zaterdag afmaakt in de laatste bergrit van de Vuelta. “Ik denk dat er op zich niet meer veel kan gebeuren. Alleen moet je in een grote ronde altijd met twee woorden spreken. Zelfs al zou hij er toch nog doorzakken, dan is dat nog geen ramp. Hij heeft nu bewezen dat hij 2,5 weken goede prestaties kan leveren. Dan kan je nu al vrij zeker zijn dat hij ooit een grote ronde gaat winnen.”

Van Avermaet zelf staat vrijdag aan de start van de GP van Québec en zondag rijdt hij die van Montréal. Die laatste wedstrijd won hij twee keer en zijn tweede zege in 2019 is voorlopig ook zijn laatste profzege. “Het WK zal ik in principe niet rijden. Ik ben reserve en zit op de bank. (grijnst) Dat is eigenaardig omdat ik al zoveel wereldkampioenschappen meemaakte. Ik ben iets te laat deftiger resultaten beginnen halen en daardoor snap ik wel dat ik de selectie niet haalde. De twee Belgische kopmannen hebben mij ook niet nodig. Die zijn sterk genoeg. Al heb ik natuurlijk spijt dat ik er niet bij ben. Ik zal op die dag Paris-Chauny rijden. (lacht) Mijn grootste doelen voor de rest van dit jaar zijn de twee Canadese wedstrijden, maar ik hoop ook wel weer prijs te rijden in de Grote Prijs Impanis (Primus Classic, red.) en de GP de Wallonie, koersen die ik in het verleden al eens won. Daarna rijd ik nog wat Franse wedstrijden en vervolgens gaat de focus naar volgend jaar.”