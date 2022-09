Tweede verdachte van dodelijke steekpartijen in Canada kort na arrestatie overleden

De laatste verdachte van de dodelijke steekaanvallen van zondag in Canada, die woensdag na een dagenlange klopjacht opgepakt werd door de politie, is kort na zijn arrestatie overleden. Hij zou gestorven zijn aan zelf toegebrachte wonden.

Myles Sanderson overleed kort nadat hij de politie zijn gestolen voertuig had geramd en hem had kunnen arresteren. “Kort na zijn arrestatie kreeg Myles Sanderson medische problemen” vertelde hulpcommissaris Rhonda Blackmore aan verslaggevers, zonder verder uit te wijden. “Hij werd dood verklaard in het ziekenhuis.”

Beelden van de arrestatie toonden een stuk snelweg in de buurt van de stad Saskatoon met minstens 10 politievoertuigen rond een witte SUV, nadat de politie een noodsignaal had verzonden eerder op de middag uit vrees dat Sanderson was gesignaleerd en gewapend was, aldus nog The Guardian.

De politie hield sinds zondag een grote klopjacht naar Sanderson, die samen met zijn broer Damien wordt verdacht van het doodsteken van tien mensen en het verwonden van achttien anderen op het platteland van Canada.

Het lichaam van de 31-jarige Damien Sanderson werd eerder aangetroffen in de inheemse gemeenschap van James Smith Cree Nation, de buurt waar de steekpartijen plaatsvonden. De politie gaat ervan uit dat zijn verwondingen niet door hemzelf zijn toegebracht.