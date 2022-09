Abakar Sylla schrijft geschiedenis voor Club Brugge: doelpunt tegen Leverkusen is 500ste Europese doelpunt voor blauw-zwart

Club Brugge klopte het Duitse Bayer Leverkusen met 1-0. Youngster Abakar Sylla maakte het enige doelpunt van de wedstrijd. De Ivoriaan was daarmee verantwoordelijk voor het 500ste (!) Europese doelpunt van blauw-zwart. Een straffe prestatie, enkel Anderlecht scoorde meer in Europa.

Voor het eerste doelpunt van blauw-zwart moeten we teruggaan naar 21 september 1967. Clublegende Raoul Lambert opende de Brugse rekening in Europa door tegen het Portugese Sporting de bal tegen de touwen te trappen. Bijna 55 jaar later is nu doelpunt vijfhonderd een feit.

Degene die het vaakst tot scoren kwam in Brugse loondienst, is Gert Verheyen. Verheyen speelde maar liefst 88 wedstrijden voor blauw-zwart op het Europese toneel. Daarin scoorde onze landgenoot 23 doelpunten. Niemand bij Club Brugge kwam vaker tot scoren. De Rode Duivel, nu aan de slag als analist, is ook topschutter in de Europa League voor Club. Verheyen maakte er 16 doelpunten in 51 wedstrijden.

In de Champions League komt er voorlopig niemand in de buurt van Hans Vanaken. De aanvoerder van blauw-zwart mocht al twaalf keer vieren op het kampioenenbal in 38 wedstrijden. En de teller staat niet stil. De 30-jarige Vanaken tekende onlangs een verbeterd contract bij Club Brugge. De Rode Duivel hoopt de komende jaren nog vaker tot scoren te komen in de Champions League voor Club Brugge.