Wout van Aert duimt na uitvallen van Roglic voor Evenepoel: “Leuk om zien dat België vingers kruist voor Remco”

Van Aert baalt uiteraard voor zijn ploegmaat Primoz Roglic, die gisterochtend de aftocht moest blazen in de Vuelta na een zware val in de laatste hectometers van de maandagrit. Die val kon hij dus live zien terwijl zijn vliegtuig bijtankte in Brest. Zijn rechtstreekse vlucht van Parijs naar Quebec liep helemaal in het honderd. Het vliegtuig moest terugkeren nadat het niet meteen groen licht kreeg om over de Atlantische Oceaan te vliegen. Na wat cirkelen boven Frans grondgebied volgde zelfs nog een tussenlanding in Brest om kerosine te tanken. Zo liep de vlucht in totaal bijna vier uur vertraging op. Uitgerekend tijdens die tussenlanding kon Van Aert alsnog de aankomst van rit 16 in de Vuelta zien.

“Wat Primoz daar deed, was erg knap en verrassend”, zegt Van Aert. “Niemand had dat van een klassementsrenner verwacht in die etappe. Het was doodzonde om hem te zien vallen. Ik zag meteen dat het een zware klap was en dat het, zelfs als hij had kunnen voortrijden, niet makkelijk zou worden. Een drama.”

De één zijn dood… Na het wegvallen van Roglic staan de sterren heel gunstig voor Evenepoel. Van Aert is niet verrast door de prestaties van zijn medekopman op het WK in Wollongong straks. “Met Primoz is zijn grootste tegenstander uit de race. Een echte winnaar ook, die al meerdere grote rondes op zijn palmares heeft staan. Hij was aan een knappe Vuelta bezig en had zeker nog plannen voor het laatste weekend.”

“Verrast? Ja en nee”

De opgave van Roglic doet uiteraard ook voor Van Aert niets af aan de sterke prestaties die Evenepoel in Spanje al liet zien. Hij is niet helemaal verbaasd hoe goed de rode trui het doet in de Vuelta. “Of hij me verrast? Ja en nee. Ik heb altijd in zijn capaciteiten geloofd, maar hij is in een situatie terechtgekomen die hij nog niet eerder meemaakte. Hij verdedigt die trui al een hele tijd op een sterke manier. Ik zou niet zeggen dat dat verrassend is, maar voor deze Vuelta was het wel voor iedereen een vraagteken of hij dat ook daadwerkelijk zou kunnen.”

Als Belg gaat Van Aert vanuit Canada toch een beetje mee in de Remco-mania die stilaan loskomt in ons land. “Ik ben niet in de Vuelta, dus van mij mag de beste renner winnen. (grijnst) Het is mooi om te zien wat er momenteel in België gebeurt. Iedereen kruist de vingers voor een nieuwe eindwinnaar in een grote ronde. We zijn een land met een enorme wielergeschiedenis, maar op iemand die echt mee doet voor het klassement in een grote ronde wachten we al veel te lang. Remco is al weken een van de sterkste renners in de Ronde van Spanje, dus hij verdient hij het ook om die eindzege op zak te steken.”