Even leek het erop dat Leverkusen tien minuten voor tijd op gelijke hoogte zou komen. Patrick Schick kopte de Duitsers op gelijke hoogte. In het Jan Breydelstadion hielden ze de adem in, tot de VAR met het verlossende nieuws kwam: buitenspel. In de herhaling werd duidelijk dat dat bijzonder nipt was. Verdediger Jonathan Tah stond slechts een teen buitenspel vooraleer hij mee het duel aanging.