Vier jaar geleden schoot haar partij het nog af, nu stelt Zuhal Demir (N-VA) het zelf voor: de lange lijdensweg van statiegeld op blik en plastic

In 2018 schoot N-VA het statiegeld op blik en plastic flessen af, toen het achter de rug van milieuminister Joke Schauvliege (cd&v) en gesteund door Open Vld een deal sloot met de verpakkingsindustrie. Nu de nieuwe cijfers van het zwerfvuil andermaal zwaar tegenvallen, neemt huidig milieuminister Zuhal Demir (N-VA) de vlucht vooruit: het statiegeld moet er komen. No time to waste.