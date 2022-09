De terugkeer van Delphine Lecompte en de dodelijke basketbal van Jean-Marc Mwema: dit was ‘De slimste mens ter wereld’

Opnieuw dolle pret, daar in de studio van ‘De slimste mens ter wereld’. Dichteres Delphine Lecompte maakte haar rentree in de quiz die, zo luidden haar eigen woorden, ‘het ergste was dat haar ooit was overkomen’. Ze toonde zich desalniettemin een sterke speler, al was het basketbalspeler Jean-Marc Mwema die de show stal in één van de filmpjes.