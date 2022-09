Belgian Lions nemen het op tegen Europees kampioen Slovenië en NBA-superster Luka Doncic

De Belgian Lions nemen het zaterdag in de 1/8ste finales van het EK in de Duitse hoofdstad Berlijn tegen Europees kampioen Slovenië met NBA-superster Luka Doncic op.

“Tijd om nog eens te verrassen,” knipoogde Jean-Marc Mwema. Slovenië werd na een 82-88 overwinning versus Frankrijk groepswinnaar in poule B. Luka Doncic (NBA, Dallas Mavericks) dropte maar liefst 47 punten en leidde de Europees kampioen Slovenië naar de winst. Nog bij Slovenië onder meer Goran Dragic. Ook een sterke NBA speler die onlangs tekende bij Chicago Bulls.

De Belgian Lions spelen zaterdag in Berlijn tegen de grote favoriet van dit EK. Uitkijken of de selectie van bondscoach Dario Gjergja na winst op dit EK tegen wereldkampioen Spanje opnieuw met een superstunt kan uitpakken? Donderdag reizen Retin Obasohan en co. naar de Duitse hoofdstad Berlijn en kan de voorbereiding op de clash met Slovenië aanvatten. Vrenz Bleijenbergh liep in de partij tegen Turkije een neusbreuk op en kan niet meer aantreden.

“We gaan niet naar Berlijn om de stad te bezoeken”

Met de overwinning tegen de Bulgaren hebben de Belgian Lions hun doel bereikt: de groepsfase overleven. Dat was de ambitie voor het EK begon. Maar nu is de honger nog niet gestild. Het nieuwe doel is de achtste finale tegen Europees kampioen Slovenië van Luka Doncic winnen. Dat blijkt uit gesprekken met spelers vlak na het bereiken van de kwalificatie.

Jonathan Tabu blikt eerst nog terug op de volgens hem verrassende kwalificatie voor de buitenwereld. “Niemand geloofde dat we ons gingen kwalificeren. Zelfs in ons eigen land dachten mensen na onze nederlagen tegen Montenegro en Turkije ‘oeioei, dat gaat daar moeilijk worden voor hen’. Nu ben ik echt trots op mijn ploegmaats. We hebben getoond tot wat we in staat zijn.”

Kevin Tumba treedt hem bij: “We wilden aan iedereen tonen dat we het konden en zo bewijzen dat de overwinning tegen Spanje geen toevalstreffer was.”

© BELGA

Het was alles of niets in deze match, maar toch was niemand zenuwachtig geven de spelers aan. Retin Obasohan, die voor de tweede keer op dit tornooi topscorer werd van de Belgen met 25 punten, legt uit vanwaar dat zelfvertrouwen kwam. “Dat vertrouwen hebben we gehaald uit onze voorbereiding. Onze coaches en medische staf hebben ervoor gezorgd dat we fysiek, tactisch, mentaal en zelfs emotioneel klaar waren voor deze wedstrijd en dan kan je zo’n wedstrijd aanvangen met volledig vertrouwen. Alle respect voor hen dus.”

De kwalificatie is binnen. Is het doel nu bereikt? “Neen”, antwoordt Tumba stellig. “Oké, het eerste doel is binnen, maar nu gaan we niet naar Berlijn om de stad te bezoeken, wel om voor een verrassing te zorgen.” “We moeten beseffen dat er nog meer mogelijk is. Het EK moet nog gespeeld worden en wij zijn nog niet klaar”, klinkt het bij een ambitieuze Obasohan die Slovenië als tegenstander wou en dus ook kreeg. (belga)