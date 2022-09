Waarom ook Europa de torenhoge energiefactuur in de hand werkte

Is het wel correct om voor de astronomische gasprijzen louter en alleen richting Vladimir Poetin te wijzen? Of treft Europa ook schuld aan deze ongeziene energiecrisis? “We hebben ons véél te afhankelijk gemaakt van goedkoop Russisch gas, waarbij we de signalen – dat dit verkeerd kon lopen – jarenlang staalhard negeerden”, zegt energie-expert Thijs Van de Graaf (UGent). De enige oplossing: “Ons gasverbruik definitief fors verlagen, zodat Rusland Europa niet langer kan chanteren.”