Oekraïne geeft nu toch luchtaanvallen op militaire basis van Saky toe

Nadat ze eerst staalhard ontkenden, heeft Kiev nu toch een reeks luchtaanvallen op de Krim geclaimd. Een van die aanvallen, begin augustus, was gericht op de militaire basis Saky. Daarbij werd veel schade aangericht. Er viel een dode.

Oekraïne had geweigerd zijn rol te erkennen en gaf de schuld voor de explosies op een gegeven moment zelfs aan Russische soldaten. Zij hadden zonder na te denken hun sigaret weggegooid op een plaats waar niet gerookt mocht worden wegens explosiegevaar. Maar geen kat die dat geloofde.

Aan persbureau Ukrinform zei de topcommandant van Kiev, Valeriy Zaluzhnyi, nu dat Oekraïense raketten gericht waren op een aantal militaire locaties op de Krim, waaronder de vliegbasis Saky die op 9 augustus werd opgeschrikt door meerdere explosies.

Hij beweerde dat bij de aanval 10 Russische gevechtsvliegtuigen “buiten werking werden gesteld”. Het was de eerste keer dat Oekraïne de eigenlijke Krim aanviel sinds de grootschalige Russische invasie in februari begon

Behalve dat het de militaire capaciteiten van Rusland schaadde, zei Zaluzhnyi, waren de aanvallen bedoeld om het algemene militaire vertrouwen en het gevoel van straffeloosheid van Rusland op de proef te stellen.

De vliegbasis Saky ligt in de buurt van Novofedorivka, aan de westkust van de Krim, een strand dat populair is bij Russische toeristen. Na de explosies vluchtten mensen in paniek weg.

