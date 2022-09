Juul Bergmans en de broers Lowie en Staf Van de Heijning nemen op 8, 9 en 10 september voor drie dagen café Meng over. — © Chris Nelis

Genk

Drie dagen lang maken Juul (19), Staf (19) en Lowie (20) van het populaire volkscafé Meng in Genk een pop-up. Zo willen ze meer roulatie van klanten in het centrum krijgen en ook jongeren warm maken om eens elders dan in het jeugdcafé een pintje te pakken.