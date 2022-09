Slechte kritieken en vetes achter de schermen: ‘Don’t worry darling’ met Harry Styles en Olivia Wilde lijkt gedoemd om te falen

Hij heet ‘Don’t worry darling’, maar Olivia Wilde (38) houdt enkel kopzorgen over aan haar nieuwste film. Die wordt stilaan overschaduwd door heisa achter de schermen. Er was het akkefietje tussen haar vriend Harry Styles en Chris Pine, haar vermeende vete met actrice Florence Pugh, en dan is er nog Shia LaBeouf. De acteur trok zich twee jaar geleden terug uit het project, maar beroert tóch nog de gemoederen.