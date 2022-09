Dit zijn de slachtoffers van de steekpartij in Canada: zes leden uit een familie en een bejaarde weduwnaar

Drie dagen na het bloedbad in Saskatchewan (Canada) heeft de politie de namen vrijgegeven van de tien dodelijke slachtoffers. Drie gewonden vechten ook nog altijd voor hun leven. Intussen wordt nog altijd een klopjacht gehouden op een van de twee verdachten, Myles Sanderson.

De Royal Canadian Mounted Police zegt dat de slachtoffers, mannen en vrouwen tussen 23 en 78 jaar oud, op twee locaties zijn gevallen. Negen zijn neergestoken in James Smith Cree Nation, een reservaat ten noordoosten van Saskatoon, en één man stierf in het nabijgelegen dorp Weldon. Het gaat om de 78-jarige Wesley Petterson, een bejaarde weduwnaar van wie gezegd wordt dat hij geen vlieg kwaad deed. Waarom hij dan moest sterven is niet duidelijk. Mogelijk viseerden de daders zijn kleinzoon die bij hem inwoonde.

In James Smith Cree Nation werden zes leden uit een familie vermoord. Carol Burns (46), Gregory Burns (28), Thomas Burns (23), Lydia Gloria Burns (61), Bonnie Burns (48) en Earl Burns (66).

Brian Burns, echtgenoot van Bonnie en vader van Greg, zegt dat zijn 13-jarige zoon getuige was van de twee moorden. Hij werd ook zelf aangevallen en kreeg het mes in zijn hals. De tiener zou maandag het ziekenhuis mogen verlaten.

Gloria Burns (61) was hulpverlener. Hij werd naar de steekpartij gestuurd maar werd zelf doodgestoken.

Verder werden Christian Head (54) en Robert Sanderson (49) gedood. Die laatste is een familielid van de verdachten. Earl Burns, een oorlogsveteraan, was de vriend van Christian Head.

Bij de steekpartijen vielen ook 18 gewonden. Drie slachtoffers verkeren nog altijd in kritieke toestand.

De politie houdt vol dat het zowel om willekeurige slachtoffers gaat als om mensen die de daders bewust hebben uitgekozen.

De politie blijft zoeken naar de 32-jarige Myles Sanderson, die wordt gezocht op beschuldiging van moord, poging tot moord en inbraak. Zijn broer Damien is intussen dood teruggevonden.