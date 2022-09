Nieuwkomer Serron stuwt Limburg United naar derde zege op rij

Met voor het eerste Quentin Serron in de rangen, behaalde Limburg United via een knappe tweede helft een derde overwinning in de voorbereiding. Jarne Lesuisse (voet) bleef uit voorzorg aan de kant.

Dankzij twee bommen van Delalieux opende United het best: 14-10 (5’). Een fysiek sterk Feyenoord liet echter niet begaan en nam de match nog voor rust in handen: 37-43. Het grootste verschil kwam er bij 44-58 (25’). Onder impuls van een sterke Desiron en aanwinst Serron reageerde United met een 20-2 in het derde kwart. Feyenoord kwam nog even dreigen (82-81), maar dat was tevergeefs.

© Serge Minten

“Dit was tot dusver onze sterkste tegenstander”, vond topschutter Desiron. “Uit dit soort matchen steken we het meeste op doordat onze tekortkomingen bloot komen te liggen. In de eerste helft was er onvoldoende intensiteit. Na de rust was onze team effort een stuk beter. De inbreng van Serron was daar niet vreemd aan. Zijn ervaring zorgde mee voor de kentering.”

Quarters: 21-25, 16-18 (37-43), 27-19 (64-62), 23-19.

Limburg United: LAMBOT 0+2, DELALIEUX 7+6, DEDROOG 0+2, DESIRON 10+16, STEIN 8+4, Dammen 0+2, Hammonds 6+2, Ceyssens 3+2, Leemans 3+4, Serron 0+10.