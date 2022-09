Netflix sluit schikking met schaaklegende Gaprindasjvili over ‘The Queen’s Gambit’

De Georgische schaaklegende Nona Gaprindasjvili heeft een minnelijke schikking gesloten met Netflix. De schaakster was een procedure gestart tegen de streamingdienst over uitspraken in de succesreeks ‘The Queen’s Gambit’. Dat meldt een bron dicht bij het dossier woensdag.

Gaprindasjvili vond dat de makers van ‘The Queen’s Gambit’ haar hadden beledigd. De serie bevat immers een verwijzing naar haar, waarin te horen is dat ze “nooit tegen mannen” in competitie had gespeeld, in tegenstelling tot het hoofdpersonage van de reeks.

Maar in 1968, het jaar waarin de reeks zich afspeelt, had Gaprindasjvili het al tegen tientallen mannen opgenomen. De bewering in de reeks is dus “manifest vals, zeer seksistisch en kleinerend”, aldus de Georgische in het geding dat ruim een jaar geleden werd neergelegd bij een Californische rechtbank.

Die rechtbank oordeelde eerder al dat de procedure gegrond was, zelfs al gaat het om een fictiereeks. Als onderdeel van de schikking zal Netflix niet in beroep gaan tegen dit oordeel van de rechtbank. Aanvankelijk had het streamingplatform aangevoerd dat die procedure ongegrond was.

De advocaat van de Georgische schaakster zegt tevreden te zijn dat het dossier opgelost is. Bij Netflix kon niet meteen een reactie verkregen worden. De twee partijen bemiddelden al sinds maart.

Hoeveel Netflix de Georgische betaald heeft, is niet bekendgemaakt. Ze eiste 5 miljoen dollar schadevergoeding van het bedrijf.

In 1978 werd Gaprindasjvili de eerste vrouwelijke grootmeester in het schaken.