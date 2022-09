US OPEN. Aryna Sabalenka opnieuw naar halve finales, daarin treft ze Iga Swiatak of Jessica Pegula

Aryna Sabalenka (WTA-6) heeft zich woensdag voor de halve finales van het US Open geplaatst. De 24-jarige Wit-Russische, zesde reekshoofd op het hardcourt van Flushing Meadows, versloeg de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA-22) in 1 uur en 22 minuten met 6-1 en 7-6 (7/4).

In de halve finales wacht de voormalige dubbelpartner van Elise Mertens de winnares van het duel tussen de Poolse Iga Swiatak (WTA-1) en de Amerikaanse Jessica Pegula (WTA-8) op. In de andere halve finale staan de Tunesische Ons Jabeur (WTA-5) en de Française Caroline Garcia (WTA-17) tegenover elkaar.

Sabalenka staat voor de tweede keer op rij in de halve finales in New York. Dat stadium bereikte ze vorig jaar ook op Wimbledon. De finale van een Grand Slam bereiken, lukte haar nog niet. Dit jaar ging ze er op het Australian Open in de achtste finales uit en op Roland-Garros in de derde ronde. In Wimbledon was ze wegens haar nationaliteit niet welkom.

Voor de 30-jarige Pliskova, in 2016 runner-up, eindigde het voor het tweede jaar op rij in de kwartfinales. Op Roland-Garros en Wimbledon ging de voormalige nummer een van de wereld er dit jaar al in de tweede ronde uit. Voor het Australian Open moest ze wegens een handblessure passen.

Rolstoeltennisser Joachim Gérard in eerste ronde uitgeschakeld

Joachim Gérard (ITF-7) werd woensdag uitgeschakeld in de eerste ronde van het US Open voor rolstoeltennissers. In twee uur en twee minuten moest hij met 6-3 en 7-5 het onderspit delven voor ‘s werelds nummer een Shingo Kunieda. Die Japanner treft in de halve finales de Spanjaard Martin de la Puente (ITF-6).

Junior Alexander Blockx plaatst zich voor derde ronde

Alexander Blockx heeft zich woensdag in New York geplaatst voor de derde ronde van het US Open voor junioren. De nummer 23 van de wereld bij de junioren won met 6-2 en 6-1 van het Amerikaanse vierde reekshoofd Nishesh Basavareddy (ITF-5) met 6-2 en 6-1. In zijn volgende wedstrijd treft Blockx de Fransman Arthur Gea (ITF-41), die de Argentijn Juan Manuel La Serna (ITF-65) met 6-3 en 6-1 uitschakelde.