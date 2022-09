Dilsen-Stokkem

De stad Dilsen-Stokkem gaat in samenspraak met de sportverenigingen, scholen en inwoners een masterplan opstellen voor de herinrichting van de voormalige voetbalterreinen van KVV Heidebloem Dilsen. “Het is het grootste recreatiegebied in onze stad”, zegt burgemeester Sofie Vandeweerd (Open Vld).