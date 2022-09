VOORBESCHOUWING VUELTA 2022. RIT 18 (Trujillo-Alto de Piornal): Twee cols van eerste categorie, maar de Piornal is niet meteen een reuzendoder

Het is aftellen geblazen. Remco Evenepoel staat nog voor drie ritten die er toe doen, het afsluitend avondcriterium in Madrid buiten beschouwing gelaten. Daaronder nog twee bergritten. Houdt de leider donderdagmiddag dezelfde voorsprong ten opzichte van zijn nieuwe uitdager en ex-ploegmaat Enric Mas, dan zet hij opnieuw een belangrijke stap naar zijn eerste eindzege ooit in een grote ronde. De Piornal van vandaag is niet meteen een reuzendoder, alleen mag je zelfs al leider niet zonder ‘benen’ vallen.

Kort:

Start: om 12.10 uur

Aankomst: vanaf 17.14 uur

Afstand: 192,0 km

Het parcours:

We beginnen donderdagmiddag aan de laatste tien cols die meetellen voor het dagklassement. Daarbij werden er maar vier in eerste categorie ingedeeld. Twee in deze bergetappe en nog eens twee zaterdag. Het zegt meteen alles over de zwaartegraad van deze rit. Woensdag waren er volgens de app Veloview 2804 hoogtemeters, donderdag 3612 en zaterdag flirten we met de 4000 hoogtemeters (3965). Na een - naar Spaanse normen - golvende aanloop in de eerste koershelft, volgt de Alto de la Desesperá (top op 977 meter). Het is een col van tweede categorie in twee trappen, 80 procent van de hoogtemeters liggen in het tweede gedeelte van deze rit. De Desesperá (wanhoop in het Nederlands) is 3,7 km lang, maar is met een gemiddelde van 9,4 stijgingspercent een korte, steile klim.

Daarna volgt een afdaling naar het klooster van San Jerónimo de Juste. Na de tussenspurt staan we vrijwel onmiddellijk voor de tweede en laatste keer de Piornal. Het lijkt erop dat deze onbekende klim eerder in het vakjarcon een ‘loper’ is dan de steile cols die het peloton de voorbije twee en een halve week al te verwerken kreeg.

Onze sterren:

Het is de bedoeling van Quick-Step Alpha Vinyl dat donderdagmiddag opnieuw een onschuldige maar desnoods omvangrijke vlucht vertrekt die het tot de finish uitzingt. Leider Remco Evenepoel is alleen nog bezig met het spel om de eindzege. Om die reden zetten we zo’n Jay Vine hoog, want hij heeft er alle belang bij zijn kloof in het bergklassement nog uit te breiden. En waarom zou zo’n Richard Carapaz niet kunnen toeslaan. Woensdag was het de beurt aan Quentin Pacher, dus zal er bij Groupama-FDJ vandaag ook gekeken worden in de richting van Thibaut Pinot. Vorig jaar voerde Romain Bardet in deze regio ook zo’n kunstje op.

*** Richard Carapaz

** Jay Vine, Thibaut Pinot

* Louis Meintjes, Mark Padun, Thymen Arensman

Dit zijn de sleutelmomenten:

Het draait vandaag om de Alto de Piornal. Dat is een col van eerste categorie in de provincie Cacéres die langs drie verschillende zijden wordt beklommen. De Piornal, naar het gelijknamige bergdorpje is een nieuwkomer als finishplaats.

De eerste keer rijden de favorieten van deze Vuelta langs de noordoostelijke zijde de Piornal op. Dat is een klimpartij van 13,5 km met slechts een gemiddeld stijgingspercentage van 5 procent. Boven liggen de bonificatieseconden te rapen. Dan gaat het naar beneden, al zit er daar nog een klein knikje in, maar we zitten snel aan de slotbeklimming die 13,4 km lang is en met 5,6 procent stijgen net wat steiler is. De Alto de Piornal is een heel regelmatige col. Bij de eerste klim zit er kort voor de top een klein strookje van 12 procent in. Daar kan de Vuelta ontploffen met het oog op het eindklassement. De etappe eindigt op 1166 meter hoogte.

Dit moet u nog weten:

* Dit is een Vuelta die vooral veel nieuwe start- en finishplaatsen opzocht. Zo is het wondermooie Trujillo voor het eerst in de geschiedenis als startstad aan de beurt. De start wordt gegeven op de Plaza Almagro, maar de Plaza Mayor is zowat hét stadssymbool van deze authentiek stad.

* De provincie Cacéres charmeerde organisator Unipublic (eigendom van Amaury Sport Organisation) vorig jaar met een finish op de Pico Villuercas, waar Romain Bardet vorig jaar op een indrukwekkende manier won.

* De hitte is ondertussen sinds woensdag weg uit de Vuelta. Boven aan de finish voorspelt de plaatselijke meteo 21 graden en een wind die ongeveer 30 km per uur blaast. Omdat de Piornal langs verschillende kanten beklommen wordt kan dat eens in het voordeel zijn en eens in het nadeel.