FC Barcelona verbreekt het transferrecord bij de vrouwen: Keira Walsh maakt voor 400.000 euro de overstap van Manchester City

Keira Walsh speelde sinds 2014 voor de vrouwenploeg van Manchester City en kroonde zich afgelopen zomer met de Engelse nationale ploeg tot winnaar op het Europees kampioenschap. Bij City speelde ze in totaal 189 wedstrijden en veroverde ze vier keer de landstitel.

Het vorige record bedroeg ongeveer 300.000 euro. Dat bedrag werd in 2020 door Chelsea neergeteld om de Deense Pernille Harder van VfL Wolfsburg over te nemen.

De transferbedragen in het vrouwenvoetbal zijn van een andere orde dan die in het mannenvoetbal. Daar staat het record op naam van Paris Saint-Germain, dat in 2017 222 miljoen euro betaalde aan Barcelona om de Braziliaanse superster Neymar over te nemen.