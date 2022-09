Trek-Segafredo zet openingstijdrit Vuelta voor vrouwen naar haar hand, Annemiek van Vleuten verliest 25 seconden

Trek-Segafredo heeft in de openingstijdrit in de Ceratizit Challenge by La Vuelta meteen stevig uitgehaald. De troepen van Elisa Longo Borghini waren zes seconden sneller dan Team BikeExchange-Jayco. Movistar en topfavoriete Annemiek van Vleuten verloren 25 seconden, goed voor een vijfde plek.

Terwijl Remco Evenepoel bij de mannen het rood verdedigt, zijn ze ook bij de vrouwen aan hun Ronde van Spanje begonnen. Net als bij de mannen gebeurde dat in een ploegentijdrit. Op een echte richttijd was het lang wachten in het Spaanse Marina de Cudeyo. Team BikExchange was de eerste formatie die een kanontijd op de tabellen reed.

Heel wat teams, waaronder het SD Worx van Lotte Kopecky beten hun tanden stuk op de tijd van Team BikeExchange. Enkel Trek-Segafredo, met Elisa Longo Borghini, Elisa Balsamo, Shirin van Anrooij, Amalie Dideriksen, Elynor Backstedt en Lucinda Brand wist een tempo te ontwikkelen dat nog sneller was. Aan de finish hielden de troepen van Elisa Longo Borghini, die ook haar zinnen heeft gezet op de eindzege, zes seconden over op BikeExchange.

Met Movistar van Van Vleuten moest er wel nog een absoluut topteam aan hun ploegentijdrit beginnen. Van Vleuten won eerder dit jaar al de Giro en de Tour bij de vrouwen en wil nu ook de Vuelta op haar naam schrijven. De Nederlandse deed ook alles wat ze kon om meteen het rood te veroveren. Van Vleuten nam enkele lange beurten voor haar rekening, maar in de buurt van Trek-Segafredo komen, lukte niet. Van Vleuten zou uiteindelijk 25 seconden moeten toestaan aan Longo Borghini.

De Italiaanse Elisa Longo Borghini pakt zo de eerste rode trui in deze Vuelta. Morgen trekt het peloton naar Colindres voor de tweede etappe. Hoewel er een aantal klimmetjes op het programma staan, lijkt het niet lastig genoeg om echt grote verschillen te krijgen.