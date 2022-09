Vier op tien Limburgse studenten zijn pioniersstudenten

Vier op tien Limburgse studenten kunnen niet rekenen op de ervaring van hun ouders bij de start van het nieuwe academiejaar, omdat geen van beide ouders over een diploma hoger onderwijs beschikt. Het aantal pioniersstudenten ligt in onze provincie hoger dan in de rest van Vlaanderen. Om die studenten toch de juiste begeleiding te geven, organiseert hogeschool UCLL een zomerprogramma met de naam 'Kickstart'. Op drie dagen tijd worden de studenten klaargestoomd voor het nieuwe academiejaar en kunnen ze dus met al hun vragen terecht op de campus in Diepenbeek.