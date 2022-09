Het zal volgens de VN nog “eeuwen duren” voor er gelijkheid is tussen mannen en vrouwen

Het zal ook “140 jaar duren voordat vrouwen gelijk vertegenwoordigd zijn in machtsposities en leidinggevende functies op de werkplek, en minstens 40 jaar voordat gelijke vertegenwoordiging in nationale parlementen is bereikt”, aldus DESA in een rapport.

Het doel om tegen 2030 gendergelijkheid te bereiken, zoals is vastgelegd in de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN, lijkt dus onmogelijk te halen.

“Mondiale uitdagingen, zoals de coronapandemie en de nasleep daarvan, gewelddadige conflicten, klimaatverandering en negatieve houdingen ten aanzien van de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van vrouwen verergeren de genderongelijkheden nog verder”, klinkt het nog.

Aan het eind van het jaar zullen naar schatting 383 miljoen vrouwen en meisjes in extreme armoede leven met minder dan 1,90 dollar per dag, tegenover 368 miljoen mannen en jongens.

Er waren eind vorig jaar 44 miljoen vrouwen en meisjes gedwongen ontheemd, het hoogste aantal ooit. Daarnaast zijn leven 1,2 miljard vrouwen en meisjes in landen waar abortusbeperkingen bestaan.

“Het is van essentieel belang dat we nu samenkomen om te investeren in vrouwen en meisjes om de vooruitgang te hervatten en te versnellen”, aldus Sima Bahous, directeur van UN Women, in de verklaring. “Hoe langer we erover doen om deze trend om te buigen, hoe hoger de kosten voor ons allemaal.”