Onze tv-tips: de werking van het parket, de hits van Jaap en PFAS

Het parket

Play4, do, 22.10u

Een tweede seizoen van de documentaire waarin Eric Goens toekijkt hoe het eraan toe gaat bij onze parketten. Opnames die in coronatijd gebeurden, waarbij criminaliteit een opleving kende. Want toen iedereen in zijn kot zat, stegen de cijfers van intrafamiliaal geweld. Ook mensensmokkel komt aan bod. Het zijn de parketten van Brugge, Ieper en Kortrijk die worden gefilmd. (tove)

Beste zangers

NPO1, do, 20.34u

De Nederlandse versie van Liefde voor muziek heeft vanavond een Vlaams tintje. Deze keer staan de hits centraal van zanger Jaap Reesema. Op en top Hollander, maar de afgelopen vijf jaar ook kind aan huis in de Vlaamse hitparade dankzij zijn samenwerkingen met Regi. Ongetwijfeld zal een aantal hits die wij ook uit volle borst kunnen meezingen passeren in deze aflevering. (tove)

Zembla

NPO2, do, 20.25u

Vorig jaar ontstond in ons land commotie toen bleek dat chemiebedrijf 3M in Zwijndrecht jarenlang enorme hoeveelheden PFAS in de Schelde heeft geloosd. Maar het probleem gaat over de grenzen. Uit deze onthutsende documentaire blijkt dat het water in Zeeland zo ernstig vervuild geraakte met giftige PFAS-stoffen dat er geen vis meer gegeten mag worden uit de Westerschelde. (tove)