PXL-Healthcare Management via afstandsonderwijs

"Meer en meer kregen we de vraag naar zo’n aangepaste variant van de opleiding in afstandsonderwijs", stelt Heidi Janssen, opleidingshoofd van de overkoepelende bacheloropleiding Organisatie & Management. "Heel vaak gaat het hierbij om mensen die al tewerkgesteld zijn in de zorg, zoals verpleegkundigen en vroedkundigen, en zich graag willen omscholen. Dankzij dit afstandstraject kunnen zij hun tewerkstelling combineren met een opleiding op bachelorniveau. We voorzien een aangepast pakket aan vakken waarbij we werken met een combinatie van hoofdzakelijk begeleide zelfstudie en online contactmomenten in de avond via onze elektronische leeromgeving. Praktijkgeoriënteerde vakken, waar specifieke vaardigheden voorop staan, worden wel nog on campus aangeboden. Deze on campus-vakken worden samen geroosterd op één voormiddag per week, om de combinatie werk/studie mogelijk te maken. De vele lockdowns hebben ons overigens ook geleerd dat studenten nood hebben aan face-to-face contact met elkaar op de campus."Ook het werkveld juicht deze afstandsvariant toe. “In het Jessa Ziekenhuis zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe collega’s voor onze verschillende medische secretariaten. De afgelopen jaren konden we heel wat studenten uit de richting Healthcare management een job aanbieden, nadat ze een succesvolle stage deden in ons ziekenhuis. Toch krijgen we niet alle vacatures ingevuld. Regelmatig zien we interessante kandidaten die aangeven een switch te willen maken in hun carrière en graag op een medisch secretariaat willen werken, maar nog niet de juiste skills hebben die hiervoor specifiek nodig zijn. We zijn dus blij met het nieuws dat PXL start met deze nieuwe afstandsvariant ‘Bachelor in Healthcare Management’. Het is uiterst zinvol om werken en leren te combineren”, aldus Annick Germeys, coördinator medische secretariaten Jessa Ziekenhuis. “Het programma in afstandsonderwijs werd mee uitgebouwd vanuit ons postgraduaat Digital Learning Archtitect. De nieuwe opleiding start medio september en we geloven in een ware boost voor de sector”, besluit Francis.