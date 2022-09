Voor het eerst in bijna zestig jaar opent nieuwe brouwerij haar deuren in Hasselt. — © TV Limburg

In Hasselt is er voor het eerst sinds 1965 weer een brouwerij geopend. Bij Brewmine TAP kan je zelf als brouwer je eigen bier komen brouwen. Kleine hobbyisten zijn er dus welkom, maar evengoed ook organisaties die niet de mogelijkheden hebben om te investeren in brouwmateriaal. Het idee is ontstaan bij Brouwland, de groothandel voor brouwerijen die vooral installaties levert. En natuurlijk kan je er ook een frisse pint drinken.