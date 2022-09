Silkeborg hult zichzelf in rol van underdog: “Anderlecht is nog altijd een geweldig team”

Anderlecht speelt donderdag (18u45) in het eigen Lotto Park zijn eerste groepswedstrijd in de Conference League tegen Silkeborg. Volgens Kent Nielsen, trainer bij de Deense club, is zijn team de “outsider” in groep B, die met West Ham en Steaua Boekarest nog twee sterke ploegen telt.

“Meteen na de loting beseften we dat we de outsider waren in onze groep”, sprak coach Kent Nielsen op de persconferentie woensdagavond. “Anderlecht zit momenteel in een periode waarin de resultaten niet zijn wat ze verhoopt hadden, maar het blijft een geweldig team. Ze hebben een goede ploeg met zowel ervaren spelers als jonge talenten. Het is moeilijk in te schatten welke ploeg de trainer morgen het veld op zal sturen”, aldus Nielsen. “We geloven in onszelf en weten dat we over kwalititeiten beschikken waarmee we Anderlecht pijn kunnen doen, maar we maken enkel een kans als we collectief een prestatie van hoog niveau neerzetten”.

Dat Anderlecht momenteel, na een 1 op 9 in de competitie in een moeilijke fase zit, is volgens Nielsen geen teken van zwakte. “Soms kan een Europese wedstrijd een gelegenheid zijn om recht te veren. Het is een ander toernooi, die een andere aanpak vereist. Een goed resultaat kan Anderlecht doen herleven, maar hopelijk behalen ze dat niet tegen ons”, glimlachte de coach.

Terugkeer na 21 jaar

Silkeborg treedt na 21 jaar afwezigheid opnieuw aan in Europese competitie. Het eindigde vorig seizoen op de derde plaats in de Deense voetbalcompetitie, die een plekje in de Conference League opleverde. Het deed lang mee voor een deelname aan de Europa League, maar zag zijn ticket door de vingers glippen na een nederlaag tegen HJK in play-offs. “Iedereen binnen de club is blij om in deze competitie spelen, al is er wel wat teleurstelling omdat we ons niet wisten te kwalificeren voor de Europa League. Toch zal het voor velen een nieuwe, mooie ervaring worden.”

Tenslotte omschreef Nielsen zijn ploeg als “een team dat graag de bal heeft en ervan houdt snel aan te vallen.” “We voelen ons erg comfortabel aan de bal. Vorig seizoen waren we de ploeg met het meeste balbezit in de competitie.”