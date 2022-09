Opening Groeicampus Genk: “Samen uniek groeien”

De slogan “Samen uniek groeien” vat de visie van de Groeicampus samen: vertrekken vanuit de eigenheid en de behoeften van elke individuele leerling zodat ze maximaal kunnen groeien in de richting van een passend toekomstperspectief. Het welbevinden van elk kind staat centraal vanuit de overtuiging dat een kind beter ontwikkelt wanneer het zich goed voelt op school. De bestaande paviljoenen van het MPI De Luchtballon en een deel van het BuSo De Richter werden volledig afgebroken en vervangen door een nieuwbouw van 4.200m² die voldoet aan de hedendaagse normen qua duurzaamheid, energiezuinigheid en comfort.Natacha Peeters, directeur buitengewoon basisonderwijs: “Bij de bouw werd vertrokken vanuit het welzijn van onze leerlingen. Zo is de school aangepast aan de specifieke noden en behoeften van onze kinderen evenals aan de gepersonaliseerde manier van lesgeven. Door de indeling en flexibiliteit van het gebouw kunnen we bovendien optimaal inspelen op een veranderende omgeving. Vanzelfsprekend zijn alle ruimtes rolstoeltoegankelijk.”De nieuwbouw biedt de kinderen geborgenheid en omvat moderne en aangepaste klas- en zorglokalen, een sportzaal, een polyvalente bewegingszaal, een fietsatelier, lokalen voor tuinbouw, een huishoudelijke keuken en lokalen voor leerkrachten en directie. Door het gebruik van natuurlijke kleuren zijn het gebouw en de omgeving visueel in harmonie met de natuur. De speelplaats, aan de voorzijde van het gebouw, ligt geborgen achter een toekomstig park. “De Groeicampus wil een schakel vormen tussen de leeromgeving en de maatschappij”, licht Wilfried Steegmans, directeur buitengewoon secundair onderwijs, toe. “Aan de voorkant van de school wordt, in samenwerking met de stad Genk, een openbaar park aangelegd dat na de schooluren voor iedereen toegankelijk is. De leerlingen van de opleiding ‘Basis groenvoorziening en decoratie’ van het BuSo worden nauw betrokken bij de aanleg van het park en staan naderhand mee in voor het onderhoud ervan. Daarnaast kunnen ook (buurt)verenigingen en sportclubs een beroep doen op de accommodatie van de school.”De nieuwbouw van de Groeicampus kadert binnen de publiek-private samenwerking ‘Scholen van Morgen’, een grootschalige investeringsimpuls in schoolgebouwen van de Vlaamse Overheid. Het totale kostplaatje van het project bedraagt 10 miljoen euro.