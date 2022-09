Alken

De perenpluk is bijna ten einde, de appelpluk gaat beginnen. Walk Aktief Alken vond het dan ook een goed idee om de fruitveiling in Borgloon te gaan bezoeken. Het is een hele bedrijvigheid van de fruitboer tot onze appel of peer in de winkel ligt. De leden van Walk Aktief hebben heel wat bijgeleerd.