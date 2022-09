Basisschool Wereldwijzer klinkt op het nieuwe schooljaar

In basisschool Wereldwijzer in Hulst maakten de kinderen en leerkrachten er een kleurrijke eerste schooldag van.

Bij het binnenkomen kreeg elk kind een ballon in hun klaskleur. Hiermee mochten ze de speelplaats versieren. Zo werd de speelplaats een kleurige plaats. Na een gezamenlijk startmoment kregen de kinderen de opdracht om op zoek te gaan naar letters. Met de gevonden letters maakten de kinderen de volgende boodschap: ‘Iedereen welkom in Wereldwijzer! We maken er een kleurrijk schooljaar van.’ Nadat ze deze opdracht tot een goed einde hadden gebracht, werd er op het nieuwe schooljaar geklonken.