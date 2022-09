PXL-Marketing studenten doen grootschalig marktonderzoek voor KRC Genk

Weten waar consumenten van wakker liggen, is essentieel om sterke merken uit te bouwen. Het uitvoeren van een marktonderzoek en de juiste conclusies hieruit trekken, is dan ook een belangrijke component in elke marketingopleiding. “We proberen jaarlijks onze studenten in te schakelen in een marktonderzoek voor een reële opdrachtgever”, aldus Maarten Thiry, opleidingshoofd marketing en sales aan Hogeschool PXL. “Vorig jaar hebben we een groot onderzoek gedaan voor de Hasseltse jeneverfabrikant Fryns en komend jaar zijn we enorm blij dat we voor KRC Genk mogen werken. KRC Genk kent niet alleen vele supporters onder onze studenten, de context is erg toegankelijk én er is natuurlijk de wauw-factor. Door studenten onder te dompelen in een case voor KRC Genk, zullen ze ervaren hoe het voetbalbedrijf zeer bewust aan haar merk bouwt. En sterke merken bouwen is de uitdaging voor elke marketeer.”

“Ook voor ons is dit natuurlijk een opportuniteit qua samenwerking”, zegt Davy Vanhaen, commercieel directeur KRC Genk. “Niet alleen krijgen we een beter inzicht in de wensen en behoeften van de studenten zelf, we zijn ook zeer geïnteresseerd in de bevindingen van het onderzoek. Wat is de merkassociatie met KRC Genk, waar zijn jongeren naar op zoek in een connectie, hoe zit het op vlak van de Fan Journey… Dit zijn allemaal vragen waar je als voetbalclub inzicht in wil krijgen, zodat we met gerichte acties onze supporterscommunity verder kunnen versterken.”Als kick-off zullen de PXL-marketingstudenten voorafgaand aan de match KRC Genk-Kortrijk in de Cegeka Arena worden uitgenodigd voor een startsessie. Aansluitend wonen ze live de match bij en zullen ze de fanbeleving in het stadion meteen voelen. Studenten zullen meerdere maanden aan het onderzoek werken. PXL-studenten mogen de resultaten van het onderzoek en hun aanbevelingen gaan presenteren op KRC Genk. “Ongetwijfeld zullen ze hiervoor erg zenuwachtig zijn, maar het is wel de essentie van wat we in PXL-Marketing doen; studenten al tijdens hun studies zoveel mogelijk praktijkervaring laten opdoen”, besluit Thiry.