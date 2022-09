Luchtvaartliefhebbers kunnen zaterdag en zondag weer terecht in Hechtel-Eksel voor Sanicole. De internationale vliegshow is toe aan z'n 43ste editie. Het centrale thema dit jaar is de 75ste verjaardag van de Amerikaanse luchtmacht. Met als absolute blikvanger het Europese debuut van het F-35 Demo Team van de US Air Force. Maar ook andere spektakelacts tekenen komend weekend present op Sanicole.

