Zoek vrijdag niet naar Tim Wellens in de Grand Prix van Québec. De Monegaskische Truienaar, vaste klant in de Canadese koersen, ontbreekt door een trainingsachterstand. “Ik ervoer hartkloppingen, liet me grondig onderzoeken en zit nu weer in een opbouwfase”, vertelt de renner van Lotto Soudal.