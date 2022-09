Hasselaar Steve Severeyns bij zijn rupsattractie op de kermis in Leuven. — © Guy Puttemans

Hasselt

Een van ’s lands grootste foren strijkt vanaf 17 september weer neer in Hasselt. Maar kermisgangers moeten niet vrezen dat de prijzen van de attracties recht evenredig met de energieprijzen zullen stijgen. “Het wordt niet duurder, dankzij een stroomtarief dat we in het begin van het jaar al hebben vastgelegd”, klinkt het.