Hein Vanhaezebrouck is op zijn hoede voor tegenstander Molde: “Kunstgras zijn we absoluut niet gewoon”

Hein Vanhaezebrouck houdt blijkbaar van Noorwegen. “Wat een fantastisch land”, sprak hij enthousiast in het Aker-stadion, gelegen aan de rand van een idyllische fjord. “Ik ben blij dat ik eens zo diep in dit land kan komen. Hoe dieper, hoe mooier. Wat mij meteen opviel is de pure lucht. Een verademing ten opzichte van bij ons.”

Nochtans staat zijn ploeg niet voor een gezondheidswandeling. Al wil de trainer van AA Gent de verplaatsing naar Molde niet zwaarder inschalen dan de rest van de poulewedstrijden. “Het wordt alleszins zwaar. Geen van de drie tegenstanders zijn te onderschatten. Maar als je al zo lang aan de leiding staat van de Noorse competitie én de kloof met Bodø/Glimt groter maakte door daar te winnen met 1-4, dan betekent dat wel iets”, zegt Vanhaezebrouck. “Vorig jaar speelden we tegen een Noorse ploeg (Valerenga, red.). Thuis wonnen we vlot maar ginds zijn we verschoten en kwamen we snel 1-0 achter. Dat was niet eens een van de topploegen. Molde wordt een serieuze uitdaging.”

Behalve de goede vorm van de Noorse leider is ook de ondergrond een factor. “Kunstgras zijn we absoluut niet gewoon. We trainen en spelen er zelden op. Dat hebben we nu ook nog niet gedaan. Vandaag zullen we er voor de eerste keer op trainen. Hier is het van rubber, terwijl het bij ons kokos en kurk is. Maakt niet zoveel uit. Het is een heel andere manier van spelen. De bal doet andere dingen, gaat sneller. En vooral als je moet draaien is het helemaal anders. Om op snelheid te draaien kan je je niet afduwen maar moet je een klein rondje lopen. Het zal wennen worden en wellicht zal je dat wel zien in het begin. Het is altijd in het voordeel van de thuisploeg, zoals je bij ons ook ziet bij STVV.” Maar of Vanhaezebrouck daar rekening mee houdt wat zijn basiself betreft? “Mocht ik 44 spelers hebben, dan wel. Maar we hebben er niet zoveel.” Ook of Nardi al eens een plek onder de lat krijgt, wilde de trainer van de Buffalo’s evenmin kwijt. “Dat zullen we zien.”

Okumu

Wie haast zeker speelt – omdat hij komende zondag toch geschorst is: Joseph Okumu. Na zondag werd de rode kaart van de Keniaanse verdediger intern nog besproken, al zegt zijn coach: “We moeten er ook niet meer van maken dan het is. Het zal hopelijk een les zijn voor iedereen. Het is niet omdat hem dat overkwam, dat het anderen nog is toegelaten te reageren.”

Waarna Vanhaezebrouck wel een rechtzetting deed. Zondag klonk hij streng, vandaag verzoenender. “Ik had het zondag verkeerd ingeschat en niet gezien, maar die ander (Charleroi-speler Mbenza, red.) slaat hem dus wel, net onder zijn nek. Dat had ik gemist. Ik dacht dat het slechts een duw was. Dat is natuurlijk een ander verhaal. Ik denk dat de rechtbank (geschillencommissie, red.) daar wel rekening mee hield voor zijn schorsing. Dan nog mag Okumu niet reageren, maar als hij neergaat, had de ander ook geel of misschien wel meer kunnen krijgen.”