Diepenbeekse spoort volksvertegenwoordigers aan om problemen bij plotse haaruitval op de politieke agenda te zetten

De 28-jarige Kelly Jacobs uit Diepenbeek doet een oproep naar onze politici om hulp te bieden aan mensen die lijden aan alopecia areata. Dat is een aandoening waarbij je plots veel haar verliest en kale plekken op je hoofd krijgt. Kelly Jacobs ging door deze aandoening zelf jarenlang door een lijdensweg. Vandaag doet ze voor het eerst haar verhaal. De jonge vrouw draagt een haarprothese, maar de kosten lopen snel op en de eenmalige tegemoetkoming blijft beperkt tot 180 euro. Naar schatting 1 op 1.000 mensen wordt getroffen door alopecia areata. Kelly Jacobs wil de volksvertegenwoordigers verplichten om het probleem op de politieke agenda te zetten. Ze is daarvoor in de kamer een officiële petitie opgestart. De volksvertegenwoordigers moeten het thema bespreken wanneer ze 25.000 handtekening heeft verzameld, maar dat zijn er wel enorm veel.