Sint-Truiden

In de Driegezustersstraat in Zepperen rijden tractors met de jongste fruitoogst af en aan in de nieuwe loods van Devos Group. Een hevige brand legde in mei 2020 de vorige loods in de as en ondanks de crisis in de fruitsector investeerde het familiebedrijf 5 miljoen in een nieuwe opslag.