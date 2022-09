Marianka Vandepoel uit Nieuwerkerken heeft na anderhalf jaar nog altijd last van haar coronabesmetting. — © Karel Hemerijckx

Nieuwerkerken

In het peloton van ‘De klim van je leven’ rijdt een Vandepoel mee: Marianka uit Nieuwerkerken. Maar in tegenstelling tot haar bijna-naamgenoot Mathieu van der Poel voelt de 25-jarige zich beter op een paard dan op de fiets. “Ik ben niet meer de Marianka van vroeger. Ik heb nu limieten”, vertelt de blondine, die last heeft van long Covid.