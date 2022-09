Boni-tompoezen vermelden verkeerde houdbaarheidsdatum

Klanten die de verpakking na zaterdag nog in huis hebben, kunnen het terugbrengen naar hun winkel. Daar krijgen ze het terugbetaald. Het dessert werd op 5 en 6 september verkocht bij Colruyt Laagste Prijzen België, OKay en OKay Compact. Concreet gaat het om de tompoezen met artikelnummer 45722 en barcode 5400141284287.

Op de verpakking staat 23 september 2022 als uiterste houdbaarheidsdatum. Maar dat is fout. Eigenlijk mogen ze maar geten worden tot nu zaterdag, 10 september.