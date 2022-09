Elon Musk mag zijn klacht tegen Twitter aanpassen van rechter

Tesla-topman Elon Musk mag van een rechter een deel van de verklaring van een klokkenluider van Twitter over spam en bots meenemen in zijn juridische strijd tegen het bedrijf. Twitter wil Musk via de rechter dwingen het socialemediaplatform alsnog over te nemen.

De miljardair had in april 44 miljard dollar over voor het bedrijf, maar wilde in juli van de overname af. Twitter zou te weinig echte mensen onder de gebruikers hebben en te veel bots. Later voerde Musk nog een reden aan om onder de overname van Twitter uit te komen, namelijk kritiek op de leiding van het bedrijf door een klokkenluider.

Musks juridische team mag nu bepaalde informatie gebruiken die door de klokkenluider naar voren is gebracht, oordeelde een rechter. Musks advocaten schreven eerder in rechtbankdocumenten dat de beschuldigingen van die klokkenluider laten zien dat Twitter de voorwaarden voor de overname heeft geschonden. Ook repten ze over “flagrante tekortkomingen” in de beveiliging tegen hackers en over andere privacykwesties van het platform.

Musk wilde vanwege de nieuwe informatie ook uitstel van de rechtszaak. Daar ging de rechter niet op in: de rechtszaak start normaal op 17 oktober voor een speciale rechtbank in Delaware.