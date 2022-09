De sensatie bij Molde, de tegenstander van AA Gent in de Conference League, is spits David Datro Fofana (19). Die had in Beveren (of Brugge) moeten spelen, maar het nodige smeergeld bracht hem in Noorwegen. Het relaas van een ‘spooktransfer’ die Waasland-Beveren de degradatie kostte.