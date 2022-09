Hoge Gezondheidsraad raadt gordelroosvaccin aan voor 60-plussers en mensen met verminderde immuniteit

Gordelroos, ook wel zona genoemd, is een huidaandoening die vooral bij ouderen voorkomt. De ziekte wordt veroorzaakt door een besmetting met het varicellazoster-virus, een van de acht herpesvirussen. Ongeveer een derde van de bevolking zal ooit besmet raken met het virus. Een vaccinatie is aanbevolen voor mensen ouder dan 60 jaar en mensen ouder dan 16 met immuniteitsproblemen.

In België zijn een levend verzwakt vaccin (Zostavax) en een niet-levend, recombinant subunit-vaccin (Shingrix) geregistreerd. De HGR raadt een inenting met dat laatste vaccin aan. Het is ook mogelijk om het vaccin tegelijkertijd met het seizoensgriepvaccin of het pneumokokkenvaccin toe te dienen.

De HRG erkent dat het vaccin vandaag duur is en stelt daarom voor om rekening te houden met studies over de kosteneffectiviteit van het vaccin en met de resultaten van een evaluatie door het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). Die evaluatie is nog lopende en de resultaten worden later dit jaar verwacht.