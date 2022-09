Koppel verkleed als bewakingsagent probeert meisje (12) te ontvoeren aan tramhalte

Aan de tramterminus in Melsele probeerde een koppel, verkleed als bewakingsagenten, een meisje van 12 te ontvoeren. — © rr en Marc Herremans

Het incident vond plaats aan de tramterminus in Melsele. “Een 12-jarig meisje meldde vrijdag aan een trambestuurder dat ze werd benaderd door twee personen. Zij rook onraad en maakte de juiste beslissing om hulp te zoeken”, klinkt het bij De Lijn. “Onze chauffeur belde onmiddellijk de politie die snel ter plaatse kwam. We zijn opgelucht, dit had veel slechter kunnen aflopen.”

Het parket meldt dat naar aanleiding van de feiten twee personen zijn gearresteerd: een 30-jarige vrouw en een 37-jarige man. Zaterdag werd het duo voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Ze worden verdacht van poging tot ontvoering van minderjarigen. Dinsdag verschenen ze voor de raadkamer van Dendermonde waar hun aanhouding werd bevestigd.