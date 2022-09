Loredana Falone poseert met lief Matteo Simoni in genderneutrale collectie: “Ode aan Matteo’s kleerkast”

Voor hem én haar: een deel van de nieuwe collectie van de Houthalense ontwerpster Loredana Falone voor modemerk CKS, is helemaal genderneutraal. En dus haalde Loredana ook haar lief, acteur en Hasselaar Matteo Simoni, voor de lens: zo poseren ze samen in precies dezelfde trui. Ook Matteo’s broer, Marco Simoni, werkte mee aan de collectie.

© CKS

Wat van jou is, is van mij: wie enkele stuks uit de nieuwste capsulecollectie van Loredana Falone bij het populaire modemerk CKS koopt, kan die meteen uitlenen aan zijn of haar lief. Vijf stuks uit de collectie zijn namelijk genderneutraal: een blazer, hemd, T-shirt, hoodie en een cardigan.

Complimenten

Met de genderneutrale stuks brengt Falone ode aan haar geliefde Matteo Simoni en de kledij die ze nu en dan uit zijn kleerkast steelt. “Op een gegeven moment droeg ik meer en meer kledij van Matteo, zoals zijn blazer, en werd ik overladen met complimenten. Die jongensachtige stijl gaat me goed af”, vertelt Loredana.

Mocht niet ontbreken in het ontwerp: hun Italiaanse roots. Op de T-shirt en de hoodie straalt het ‘Che vuoi?’ handje, een typische Italiaanse handbeweging die vraagt wat er gaande is. Fun fact: het handgebaar werd ontworpen door Matteo’s oudere broer, Marco Simoni, die artistiek designer is.

De capsulecollectie is zo een Limburgs onderonsje, want modemerk CKS is onderdeel van Claes Retail Group, de familiegroep achter JBC met hoofdzetel in Houthalen.

Artistiek designer Marco Simoni, broer van Matteo ontwierp de Italiaanse handgebaren op onder andere deze hoodie. — © CKS

De genderneutrale stuks zijn vanaf 23 september samen met de gehele collectie van Loredana Falone te koop bij CKS, met shops in Hasselt en Bree, en op cks-fashion.com