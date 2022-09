Naast de rode loper kiest Harry Styles voor dit simpele haaraccessoire

Harry Styles en haar, het zijn twee begrippen die al sinds het begin van zijn carrière hand in hand gaan. Aanvankelijk stond hij bekend om zijn lange lokken, toen zette hij de schaar erin en nu zit hij ergens tussenin. Noch lang, noch kort. Niet altijd even handig, maar daar bedacht de zanger een goede oplossing voor: de haarclip.

Wanneer Styles op het podium of op de rode loper staat, krijgt hij uiteraard hulp van een professional om zijn kapsel in bedwang te houden. Intussen werkt hij al enkele jaren samen met Ayae Yamamoto, die ervoor zorgt dat zijn kapsel steevast netjes in de plooi ligt wanneer hij in het centrum van de belangstelling staat.

Tijdens zijn vrije tijd liggen de zaken echter anders. Harry Styles kiest dan, zowel voor zijn kleding als voor zijn kapsel, vaak voor een minder gelikte look. Niemand heeft tenslotte zin om élke ochtend urenlang voor de spiegel te staan om het perfecte kapsel te creëren. Om zijn haren toch een beetje in bedwang te houden, doet Styles off duty daarom vaak een beroep op een haarclip. Simpel, goedkoop en handig. Bovendien kan je de zanger makkelijk thuis kopiëren zonder een haarstylist nodig te hebben.