Justin Bieber staakt wereldtournee vanwege fysieke en mentale problemen

Justin Bieber stopt voorlopig met zijn wereldtournee. Dat meldt de 28-jarige zanger woensdag in een statement op Instagram. Bieber kampt met het syndroom van Ramsay-Hunt en had eerder dit jaar daardoor last van een gezichtsverlamming.

Als gevolg van die ziekte stopte Bieber eerder dit jaar ook al enige tijd met optreden. Een deel van zijn gezicht was verlamd door een virus dat de zenuwen in zijn oor en gezicht aantastte. Eind juli hervatte hij zijn optredens.

© instagram Justin Bieber

Maar nu wil de zanger zijn herstel toch op de eerste plaats laten komen. Na een recent optreden in Brazilië realiseerde Bieber zich dat hij nog niet de oude is. “De uitputting overviel me”, schrijft hij. “Ik heb tijd nodig om uit te rusten en aan te sterken.”

Sportpaleis

In maart staan er twee optredens van Justin Bieber in het Sportpaleis gepland. Het is niet duidelijk of deze concerten nog zullen doorgaan.