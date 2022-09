Geen modder, maar make-up op je gezicht: Hasselts beautymerk sponsor van Belgische veldrijdsters

Hoewel je tijdens het wielrennen heel wat op je gezicht krijgt, is dat meestal geen make-up. Modder en gras alom, over foundation wordt zelden gerept. Tijd om daar verandering in te brengen, vond de Hasseltse Caroline Rigo van make-upmerk Cent Pur Cent. Deze winter werkt ze daarom samen met de Belgische veldwielrensters van het De Ceuster Bonache Cycling Team om hun gelaat extra in de verf te zetten en dat ook nog eens op een helemaal natuurlijke manier.