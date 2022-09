Maximale vergoeding voor thuiswerk en bevriezen van huurprijzen: deze eisen leggen vakbonden op tafel

Maandag zaten de werkgeversorganisaties samen met de verschillende regeringen in ons land om oplossingen te zoeken voor de energiecrisis. Woensdag is het de beurt aan de vakbonden. Wat denken de vakbonden van de voorstellen van de werkgeversorganisaties en met welke voorstellen trekken ze zelf naar de onderhandelingstafel?

Maandag hebben de werkgeversorganisaties drie belangrijke eisen op tafel gelegd om bedrijven te wapenen tegen de energiecrisis: het toekennen van staatssteun aan de bedrijven, het versoepelen van de tijdelijke werkloosheid en het uitstellen van het betalen van de sociale bijdragen, zoals de pensioenbijdrage.

Woensdag is het de beurt aan de vakbonden om hun eisen te stellen. Als er niet snel oplossingen gevonden worden om de koopkracht te beschermen, dreigen ze er immers mee op 9 november massaal de straat op te trekken.

Volgens nota’s die het Nieuwsblad heeft kunnen inkijken, staan de vakbonden niet helemaal afkerig tegenover staatssteun aan bedrijven, maar enkel op de voorwaarde dat steun wordt toegekend aan bedrijven die het water al aan de lippen staat. De steun moet tijdelijk zijn en gefinancierd worden door een overwinstbelasting. Zo gebruiken de vakbonden de eis van de werkgevers als een hefboom om zo’n belasting te verzilveren. Bedrijven mogen de werknemers niet zomaar ontslaan en de werkgevers moeten een plan uitdenken om energie te besparen op de werkvloer. Er is ook oor naar het uitstellen van het betalen van de sociale bijdragen door bedrijven, maar uitstel mag geen afstel worden. En ook bij het versoepelen van de tijdelijke werkloosheid worden strikte voorwaarden geformuleerd.

Eisen van de vakbond

De vakbonden leggen ook zelf eisen op tafel. Bijna de helft van de mensen die recht hebben op het sociaal tarief loopt die op één of andere manier mis, daar moet volgens de vakbonden snel iets aan gedaan worden. Het sociaal tarief moet breder en definitief worden, idem voor de btw-verlagingen op elektriciteit en gas. Er moet werk gemaakt van een basispakket voor energie. Zit je boven het verbruik in het basispakket? Dan betaal je de volle pot. De vakbonden eisen daarnaast ook een verbod op het afsluiten van de energievoorziening en een maximale vergoeding voor thuiswerk, momenteel bedraagt die vergoeding maandelijks 142,95 euro. En last but not least moeten ook de huurprijzen dringend bevroren worden, aldus de werknemersorganisaties.